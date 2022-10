Terremoto a Scalea | scossa di magnitudo 5 1 Non risultano danni

(Di martedì 1 novembre 2022) Cosenza,dialle ore 22:42 di5.1 con epicentro in mare in prossimità di Arcella, Praia a Mare,, Tortora. Al momento nessuna richiesta di soccorso o segnalazione dialle sale operative dei vigili del fuoco. E’ quanto si legge in un tweet dei vigili del fuoco. “Dalle prime verifiche effettuate dalla #SalaSituazioneItalia del Dipartimento in contatto con le strutture di #protezionecivile sul territorio NON”. Lo fa sapere su twitter il Dipartimento della protezione civile. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

...in Calabria di magnitudo 5.1 è stata registrata alle 22.42. L'epicentro, secondo quanto riporta il sito dell'Istituto nazionale di geofisica, è stato localizzato in mare, al largo di,...Scossa diè stata registrata alle 22.42 sulla costa della Calabria , nel Cosentino. Il sisma, ... La terra ha tremato in mare, a pochi chilometri da, ma l scossa è stata avvertita in ...Forte scossa di terremoto di magnitudo 5.1 avvertita in provincia di Cosenza alle 22.43. Il sisma è stato avvertito anche ...Un terremoto di magnitudo 5.1 è avvenuto nelle acque della Costa Calabra nord occidentale in provincia di Cosenza a 7 chilometri dal territorio di San Nicola A ...