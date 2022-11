Regione | De Luca | Gravissimo riammettere in ospedali i medici no vax

ilmattino.it

Secondo De'è una decisione che offende la stragrande maggioranza dei medici e degli infermieri che si sono comportati in maniera deontologica e responsabile, e ai quali va tutta la mia ...... Alimentari e Forestali,Puglia e del Comune di Conversano. " Il viaggio di Novello ... Sabato 12 novembre dalla balconata del Castello di ConversanoMartelli e il suo spettacolo 'Ride ... Regione Campania, il Pd a De Luca: «Ora rimpasto in giunta» Gravissima e irresponsabile. Così viene etichettata da Vincenzo De Luca la decisione di riammettere negli ospedali e nelle Rsa i medici no ...Il governatore commenta la decisione del governo Meloni di anticipare dal 31 dicembre all'1 novembre la scadenza dell’obbligo vaccinale per il personale sanitario ...