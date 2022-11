Pipitone | “Come si fa a tifare Juventus? È una squadra che storicamente ruba”

Leggi su napolipiu

(Di martedì 1 novembre 2022) Giuseppesi chiede, nel giorno del compleanno dellasi fa aper la compagine bianconera cheGiuseppe, giornalista di ilfattoquotidiano.it, scrive un articolo sul compleanno dellae punzecchia i tifosi bianconeri sul motivo per cui tifino per il club della famiglia Agnelli. Questa è la partenza dell’articolo diche debutta così: “si fa a essere juventino, nonostante tutto? No, non mi riferisco all’orribile inizio di stagione di unache in estate, secondo il suo allenatore, doveva puntare allo Scudetto. E ovviamente qui non fa testo neanche l’incredibile gestione atletica di una rosa che alla vigilia della ...