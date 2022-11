Agenzia ANSA

Tra i metalli l'è inrialzo (+0,11%) a 1.652 dollari l'oncia. Sul fronte alimentare le quotazioni del grano è in calo e ancora lontano ai massimi raggiunti lo scorso 10 ottobre, quando ...inrialzo in avvio di giornata: è scabiato a 1.649,30 dollari l'oncia con un aumento dello 0,58%. . Oro: in lieve rialzo a 1.649,30 dollari l'oncia ROMA - Oro in lieve rialzo in avvio di giornata: è scambiato a 1.649,30 dollari l'oncia con un aumento dello 0,58%. E' quanto si legge oggi, 1° novembre, ...Prosegue il calo del gas anche se risale a 119 euro (-3,5%) dopo aver toccato un minimo di seduta sotto i 115 euro. E sempre tra le commodity sale invece il petrolio con il wti sopra gli 88 dollari al ...