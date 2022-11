Non ci sono più scuse sul Mercosur

Orizzonte Scuola

cisolo i problemi degli ultimi anni che hanno riguardato il Covid, ma anche una pagoda irregolare sulla spiaggia e visite della guardia di Finanza, risolte grazie anche alla rottamazione o ...Stasera in TV: i film daperdere di martedì 1 novembre 2022. Real Steel, Stronger - Iopiù forte o Io, lui, lei e l'asino Ecco i migliori film in programma ... Grippo (Azione): “Gli ITS non sono studio di serie B, attuare subito riforma Draghi” I nuovi media sono una bestemmia contro il pensarci su prima di aprire bocca a vanvera. C'è che i giornali di carta vagolano oggi nella mestizia, con buona pace degli scioperanti di Repubblica perché ...La compagnia aerea, in via di privatizzazione, ha chiesto un parere pro veritate all'avvocato Nicola Apa. In base alla consulenza è stato preparata ...