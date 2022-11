Marsiglia | Sanchez | «Conte? Se non davi il 100%…»

(Di martedì 1 novembre 2022) Alexisha parlato di Antonioin vista della sfida trae Tottenham di Champions League Alexisha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida delcontro il Tottenham. Di seguito le sue parole su, suo ex allenatore ai tempi dell’Inter. «Era un allenatore molto esigente, se nonil 100% in campo, venivi escluso dalla prossima partita. Sarà bello giocarci contro domani». L'articolo proviene da Calcio News 24.

