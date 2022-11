Luca Salatino e Charlie Gnocchi | tra confronti e confessioni

Leggi su 361magazine

(Di martedì 1 novembre 2022) : ecco le parole dei due gieffinisono tornati a confrontarsi riguardo alcune dinamiche accadute in Casa. I due gieffini proseguono a gonfie vele la loro avventura nella Casa più spiata d’Italia, tra alti e bassi,e scontri,hanno instaurato un bel legame. Leggi anche –> giaele de dona antonella commenta il suo atteggiamento la reazione della gieffina La confessione dei due gieffini: ecco cosa è emerso Nelle ultime ore in camera da lettohanno avuto una lunga chiacchierata in merito agli ultimi avvenimenti accaduti in Casa e non solo. Il concorrenteringrazia il giovane dopo aver ricevuto un prezioso ...