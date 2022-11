Ignazio Moser e Cecilia Rodriguez presto sposi | il dolcissimo annuncio

(Di martedì 1 novembre 2022) via social e la reazione dei fanstanno vivendo un meraviglioso momento. I due ex gieffini sono da anni legati sentimentalmente e da qualche mese si sono trasferiti anche nella loro nuova casa a Milano. I due ex gieffini dopo la partecipazione al reality show non si sono mai più persi di vista. In questi cinque lunghi anni d’amore hanno allargato la famiglia con i due cuccioli Aspirina ed Ercolino. La brillantee ilsi sono conosciuti nella Casa più spiata d’Italia, nella seconda edizione del Grande Fratello VIP. Il loro amore continua ad ammaliare intere generazioni.in questi anni hanno lavorato senza sosta su inediti progetti. Quotidianamente i due ex ...

Tutto all insegna del romanticismo e non poteva essere altrimenti per la coppia formata dae Cecilia Rodriguez . L ex ciclista e la compagna si sposano. L annuncio è sui social: "And she said yes. Non vedo l'ora di viverti per tutta la vita!", scrive l ex ciclista. L immagine ...Prima il Gf vip , poi l'altare. Da quel 2017, anno in cui Cecilia Rodriguez evarcavano la soglia della Casa più spiata d'Italia, iniziando una chiacchieratissima storia d'amore, fino ad oggi, 2022, quando hanno deciso di convolare a nozze . E' ufficiale:ha ...Prima il Gf vip, poi l'altare. Da quel 2017, anno in cui Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser varcavano la soglia della Casa più spiata d’Italia, iniziando ...«And… she said yes. Non vedo l’ora di viverti per tutta la vita!». Su Instagram la foto dell'anello e delle candele. L'ex ciclista e la compagna sono pronti a convolare a nozze ...