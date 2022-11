I Santi di Mercoledì 2 Novembre 2022

Leggi su sbircialanotizia

(Di martedì 1 novembre 2022) COMMEMORAZIONE DI TUTTI I FEDELI DEFUNTI La pietas verso i morti risale agli albori dell’umanità. In epoca cristiana, fin dall’epoca delle catacombe l’arte funeraria nutriva la speranza dei fedeli. A Roma, con toccante semplicità, i cristiani erano soliti rappresentare sulla parete del loculo in cui era deposto un loro congiunto la figura di Lazzaro. Quasi a significare: Come Gesù ha pianto per l’amico Lazzaro e lo ha fatto ritornare in vita, così farà anche per questo suo discepolo! La commemoraz…www.ebeati.it/dettaglio/20550 San MALACHIA DI ARMAGH (MAEL MADOC UA MORGAIR) Vescovo 1094/5 – 21148www.ebeati.it/dettaglio/37650 San MARCIANO DI SIRIA Confessore Sec. IVMonaco del IV secolo, abbandonò la carriera militare per vivere da eremita nel deserto dell’Asia minore. Di lui parla la «Storia dei monaci» ...