Atletico | Simeone | “Ultimo posto giusto Servirà personalità per concludere la stagione”

Ed è anche il peggior risultato in coppa per il tecnico, Diego, che in undici anni sulla ... Nella sfida allo stadio do Dragäo l'è apparso scarico, evidentemente demotivato dalla ...Questo è l'. Siamo all'Atleti perché vogliamo giocare la Champions, vogliamo far parte di questo club e dobbiamo lavorare, sennò fuori'.- 'Siamo ai suoi ordini, è un orgoglio per noi ...Gli spagnoli perdono 2-1 in casa del Porto e finiscono ultimi nel girone. È il loro peggior risultato negli ultimi dodici 2 anni. Ne approfitta il Bayer, a cui basta lo 0-0 con il Bruges ...Si è concluso oggi il girone B di Champions League con gli ultimi verdetti. Il Porto si qualifica al primo posto, il Bruges come seconda. Atletico Madrid terzo e dunque fuori ...