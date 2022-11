Antonino Spinalbese | l’augurio terribile al vippone | interviene la sorella

Leggi su 361magazine

(Di martedì 1 novembre 2022), su Twitter arriva un commento atroce per ilche ha costretto laLucia a intervenire. Le sue parole Durante il tredicesimo appuntamento di ieri sera al Grande Fratello Vipha raccontato la sua storia familiare.ha raccontato della perdita del padre: l’uomo caduto in depressione si è tolto la vita. Anche se la mamma era divorziata dal padre dida tempo, ha sofferto tantissimo della perdita dell’ex marito insieme ai suoi figli.non riesce a darsi pace perché prima della morte del papà avevano litigato e non sono più riusciti a chiarirsi. Leggi anche–>tra lacrime e sorprese svela alcuni retroscena ...