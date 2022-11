Ansa | «Individuati i tifosi che hanno provocato la ritirata della Curva Nord»

(Di martedì 1 novembre 2022) Secondo quanto riporta l’Agenzia, sarebbero statigrazie alle indaginiDigos, tramite l’analisi dei filmati delle telecamere a circuito chiuso, alcuni deidell’Inter che sabato scorso, a San Siro, durante ladagli spalti tra primo e secondo tempo,il deflussoordinata dai capi ultrà nerazzurri. Il motivoscelta del tifo organizzato dell’Inter, com’è noto, è l’omicidio di Vittorio Boiocchi, in passato già coinvolto in un’indagine per estorsione all’Inter (volevano 2mila biglietti a partita), che intanto ha condannato gli episodi di coercizione a San Siro, manifestando solidarietà aiallontanati. Al ...

