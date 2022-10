Verona-Roma 1-3 | in rete Zaniolo | Volpato ed El Shaarawy

Leggi su italiasera

(Di lunedì 31 ottobre 2022) (Adnkronos) – Labatte 3-1 ilnel posticipo della 12/a giornata di Serie A, disputato allo stadio ‘Bentegodi’ della città scaligera. I padroni di casa passano in vantaggio con Dawidowicz al 27?, poi al 37? lo stesso difensore gialloblù si fa espellere per un brutto fallo sue l’attaccante giallorosso trova il pari nel recupero del primo tempo. Nella ripresaal 43? ed Elal 47? completano la rimonta. In classifica laè quarta a quota 25, mentre ilè 19° insieme alla Cremonese con 5 punti. L'articolo proviene da Italia Sera.