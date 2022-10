Rave party | Conte | Ok stretta ma governo spieghi anche Predappio

Per Conte non bastano le misure sul. Chiede delucidazioni sulla marcia 'dove inni fascisti e braccia tese hanno evidenziato - qualora ve ne fosse bisogno - la labile linea di confine che divide la 'nostalgia' dall''apologia'. ...Il governo di centrodestra annuncia una stretta sui. Matteo Piantedosi, il nuovo ministro dell'Interno, ha già pronta una bozza di provvedimenti che serviranno a dare alle forze dell'...Al primo punto un decreto legge per mantenere il cosiddetto ergastolo ostativo. Inoltre ci sarà l`anticipo al 1° novembre 2022 della ...Dopo ore di lavoro, e qualche tensione iniziale egregiamente gestita dalla Polizia di Stato, sono terminate le operazioni di sgombero nell’area del rave party di Modena. Gli agenti, con caschi e scudi ...