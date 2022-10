Papa Francesco e il rifiuto di ‘benedire’ una delle parti | l’Ucraina non può decidere la pace da sola

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 31 ottobre 2022) Seimila è la cifra simbolica che in un certo senso marca tutta la difficoltà di ricondurre la vicenda ucraina ad un’analisi razionale. Sollevandola da quella che appare una cieca corsa verso l’escalation – incluso un incidente nucleare – per indirizzarla invece verso un cessate-il-fuoco come richiede. E come si preparano a chiedere le 400 organizzazioni e associazioni laiche e cattoliche con la manifestazione nazionale, che si terrà a Roma il 5 novembre. Seimila è una cifra arrotondata. Perché l’11 settembre scorso un’agenzia Onu (che monitora la situazione in Ucraina) ha certificato che dall’inizio del conflitto sono state uccise 5.827 persone e 8.199 ferite, dati sono evidentemente basati su informazioni provenienti da Kyiv e dai territori occupati dai russi. E’ quasi certo che le perdite siano state più alte. Quanto? Mille, duemila in ...