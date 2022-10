Cos’è una ghost line sul test di gravidanza?

Leggi su gravidanzaonline

(Di lunedì 31 ottobre 2022) Quando si cerca un figlio, l’impazienza di conoscere il risultato delè enorme. Ma anche quando si teme unaindesiderata non si vede l’ora di leggere il responso dellaa (singola, si spera). Positivo o negativo? Talvolta però, il risultato non è così chiaro e lascia con più dubbi che certezze: è il caso dellee molto deboli o delle cosiddette “”,e sottili e incolori che è spesso difficile distinguere dalla positività. Una(oa di evaporazione) è una leggera striscia incolore che appare dove dovrebbe essere laa positiva in undi. All’inizio della, nelle urine ...