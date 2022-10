CorSport | Spalletti ha trasformato la qualità individuale in qualità collettiva

(Di lunedì 31 ottobre 2022)halain. Sul Corriere dello Sport, Alberto Polverosi scrive del Napoli di Luciano. Guardando giocare la squadra sembra che il lavoro disia stato semplicissimo, in realtà non è così, scrive. “Per il livello e ladel Napoli sono stati esauriti gli aggettivi. La sua forza è tecnica e mentale. A volte più tecnica, a volte più mentale. A vederlo giocare in questo periodo (un lungo periodo cominciato a inizio stagione) sembra che il lavoro disia stato una passeggiata. Al Napoli basta aprire il gas e dà spettacolo”. Il merito dell’allenatore del Napoli è stato quello di ...

Alparla ovviamente anche del Napoli e di Luciano. "E' un Napoli che sta facendo cose fantastiche e questo mi rende felice per Adl, per chi gli è vicino, per i tifosi ma ...Ma le rifiniture hanno un senso e l'allenamento serale ad Anfield aiuteràa capire quanto e dove cambiare (e se cambiare). Sempre sulil direttore Zazzaroni ha ricordato la ...Dopo il successo sul Sassuolo, il Napoli ha ripreso questa mattina gli allenamenti all'SSCN Konami Training Center. Gli azzurri - riporta il sito ufficiale del club - preparano il match contro il Live ...“Il Corriere dello Sport” si è soffermato sull’evoluzione del Napoli, che ha trasformato lo scetticismo iniziale in entusiasmo.