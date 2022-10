L'HuffPost

Dipendenti comunali,incremento stipendi Ilha approvato l'incremento degli stipendi dei dipendenti comunali. Dopo il via libera al rinnovo del contratto delle funzioni centrali e ...È stato approvato dal Consiglio dei ministri il percorso di predisposizione del "Piano Nazionale d'Azione contro la tratta e il grave sfruttamento degli esseri umani" relativo al periodo 2022 - 2025. ... Cdm approva Decreto su Giustizia-Sicurezza-Covid. Restano le mascherine negli ospedali e Rsa Stop all'obbligo vaccinale per i sanitari, sì al carcere ostativo e nuove misure contro i rave party: concluso il primo Cdm di Giorgia Meloni. Approvata anche la nomina del sottogoverno ...Stop invece all'obbligo vaccinale anti Covid per medici e professioni sanitarie. Attesa la lista dei sottosegretari: Giuseppe Mangialavori era il ...