Catastrofe grano per colpa della guerra Carenza di cibo e impennata dei prezzi

(Di lunedì 31 ottobre 2022) Il ritiro «a tempo indeterminato»Russia dall'accordo suldopo l'attacco alle navi russe a Sebastopoli resta al centroscena del conflitto ucraino. Secondo Mosca i droni che hanno partecipato all'azione sarebbero stati lanciati dalla regione di Odessa «utilizzando la zona di sicurezza del corridoio del». Per i russi è possibile che questo sia accaduto partendo «da una delle navi civili noleggiate da Kiev o dai suoi clienti occidentali per l'esportazione di prodotti agricoli dai porti marittimi dell'Ucraina». Sul futuro dell'accordo le parole di Mosca sono ondivaghe. Da un lato il ministero degli Esteri fa sapere che, «nei prossimi giorni» sono in programma contatti con le Nazioni Unite e l'Onu, partecipanti all'accordo di Istanbul. Dall'altro però la Russia precisa che sarà possibile parlare ...

Notizie Geopolitiche

