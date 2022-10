Un altro volo Starlink | aspettando l' Heavy

Leggi su aliveuniverse.today

(Di domenica 30 ottobre 2022) Venerdì 28 ottobre, con un lancio di un Falcon 9 decollato da Vandenberg, la SpaceX ha piazzato in orbita altri 53 satelliti della discussa costellazione. La prossima missione di SpaceX a partire sarà il più potente Falcondalla Florida, il primo in tre anni. SpaceX ha lanciato un razzo Falcon 9 dalla base di lancio in California al tramonto di giovedì, producendo uno spettacolo nel cielo crepuscolare visibile fino al Texas mentre la missione ha portato in orbita altri 53 satellitiper Internet. Propulso da un primo stadio booster, al suo ottavo, il Falcon 9 è decollato dalla base della U.S. Space Force di Vandenberg, che si trova a circa 225 chilometri a nord-ovest di Los Angeles, alle 18:14:10 locali (le 01:14:10 UTC del 28 ottobre 2022). I nove motori Merlin 1D hanno spinto il razzo ...