Strage Seul per Halloween | sono almeno 151 morti Molti i dispersi

E' salito ad almeno 151 morti - 97 donne e 54 uomini - il tragico bilancio della calca avvenuta nel quartiere di Itaewon, nel centro di, per un evento di Halloween . Ma sono decine quelli - soprattutto giovani - che ancora mancano all'appello . Lo riportano media sucoreani che spiegano come molti cadaveri sono stati trasferiti ...Occhi incollati agli schermi mentre sale il numero dei morti delladi. Ovunque sfuocano i volti ma non i gesti. E le immagini che scorrono su tutte le televisioni della Corea del Sud, ...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...Almeno 151 morti nella capitale della Corea del Sud. La maggior parte giovani intorno ai 20 anni, sul posto polizia e vigili del fuoco ...