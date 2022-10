Serie A | Cremonese-Udinese 0-0

(Di domenica 30 ottobre 2022) (Adnkronos) –pareggiano 0-0 nel match valido per la 12/a giornata diA, disputato allo stadio ‘Zini’ di Cremona. In classifica i friulani salgono a quota 22 agganciano Roma e Juventus al 6° posto, mentre i lombardi, ancora a secco di vittorie, sono diciannovesimi insieme al Verona con 5 punti. L'articolo proviene da Italia Sera.

Laresta ancora l'unica squadra senza successi inA, ma riesce a mettersi in tasca un punto tutto sommato importante contro l'Udinese. Allo Zini finisce 0 - 0, al termine di un match ...Empoli - Atalanta 0 - 2, Spezia - Fiorentina 1 - 2 e- Udinese 0 - 0. Ieri i successi di Napoli, Juve e Inter. Partenopei in vetta a +4 sul Milan, chiamato a vincere stasera sul campo del ...CREMONA - L' Udinese pareggia allo Zini contro la Cremonese (0-0), queste le parole post-partita del tecnico dei biaconeri Andrea Sottil, ai microfoni di Dazn. "Ho visto una partita tambureggiante, co ...Il tecnico della Cremonese: 'Mancano ancora 27 gare, resteremo in A con o senza di me' CREMONA (ITALPRESS) - 'Ho visto una gara tosta, nei ...