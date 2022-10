Reddito di cittadinanza | Salvini | “Stop a truffe | sprechi e furbetti”

Proprio quando tutti criticano il voto di scambio nascosto neldie il governo si accinge giustamente a metterci mano per recuperare i soldi per cose più serie come le pensioni ...A Chioggia - Venezia - un uomo di 49 anni percepiva ildi. Peccato che ne frattempo la moglie - con la quale viveva - guadagnava 13mila euro al mese. Il 49enne, per ottenere il ...Sospensione del reddito di cittadinanza “a quei 900mila percettori del reddito che sono in condizioni di lavorare e che già lo percepiscono da diciotto mesi”. È quanto anticipato da Matteo Salvini nel ...Carolina in più di un anno ha «movimentato» migliaia di euro, perdendo, alla fine, 15 mila euro. Assolta dall’accusa di indebita percezione di erogazioni pubbliche. Ammette: «La situazione mi era sfug ...