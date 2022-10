Lazio fiacca | umiliata dalla Salernitana | 3-1

Leggi su romadailynews

(Di domenica 30 ottobre 2022) – Lo so, dico sempre la stessa cosa, chissà se Lotito s’è accorto che, con la rosa striminzita di calciatori che ha, lanon ha e non avrà mai la forza di giocare due partite a settimana. E giovedì dovrà tornare in campo contro il Feyenoord. Quattro partite in quindici giorni. Aveva cominciato bene, oggi, contro la. Ha dominato tutto il primo tempo, con gli ospiti impegnati solo a difendere, mai un tiro in porta. Per vincere aspettavano che i romani, come previsto, esaurissero le loro scarse forze. E Zaccagni, il solito, ha portato in vantaggio i biancocelesti al 41’. Luis Alberto ha lanciato il bomber – quinto gol in serie A in dodici partite – scattato dietro i difensori granata, palla in mezzo alle gambe del portiere Sepe ein vantaggio. Il vantaggio, ahimé, è durato ben poco. Dieci minuti dopo, al 51’ nel ...