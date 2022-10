Inter | ko per D’Ambrosio | affaticamento agli adduttori

Corriere dello Sport

...è solo un fuoco di paglia o qualcosa di più grande che potrebbe aiutare e anche tanto sia l'che Inzaghi che nella seconda parte di stagione avrà bisogno di tutto l'organico a disposizione...Ad uccidere - ieri sera a Milano - Vittorio Boiocchi, storico capo degli ultrà dell', sono stati, in base alle testimonianze e alle prime ricostruzioni, due killer a bordo di una ...definitive... Arbitri Champions League: Stieler per il Napoli, Kruzliak per l'Inter Curva nord Inter: minacce degli ultras verso altri tifosi Sui social infatti, molti che erano presenti allo stadio e che avevano preso il biglietto per la curva nord, hanno raccontato degli attimi che ...Schiaffi in faccia e spintoni, questo il menu per molti tifosi interisti presenti ieri in Curva Nord, costretti dagli ultras ad abbandonare il proprio posto a fine primo tempo. Un cordoglio organizzat ...