Agenzia ANSA

mio grande rammarico è avvenuto une sono caduta dal mio attrezzo. Attualmente sono in ospedale per un controllo. I medici dicono che tornerò presto in forma , non è successo niente di ...... al vaglio della polizia locale, dell'tra Villa Gaida e Cadé di Reggio Emilia dove sono morte quattro persone e una quinta è rimasta ferita. Si tratta di una Fiat Stiloa bordo una ... Incidente con 4 morti, madre e tre figli, grave il padre - Cronaca Incidente mortale ad Aci Catena. Mario Filetti, 19enne del posto, non ce l’ha fatta: si trovava su una moto assieme a coetaneo ora ricoverato in ospedale ...Un altro tragico incidente sulle strade italiane, con una famiglia sterminata. L'auto è uscita di strada sulla statale via Emilia in località Villa Gadia, in provincia ...