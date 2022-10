F1 | Toto Wolff | “Potevamo fare la pole | stiamo tornando Red Bull un po’ più veloci sul dritto”

Leggi su oasport

(Di domenica 30 ottobre 2022) George Russell secondo, Lewis Hamilton terzo. Miglior qualifica della stagione per la Mercedes in quel di Mexico City, che ospita il terzultimo atto del Mondiale di Formula Uno 2022. Solo Max Verstappen ha negato alla scuderia anglo-tedesca la gioia per una clamorosa prima fila occupata dalle Frecce d’Argento, ma domani si preannuncia una grande battaglia sin dal via per la vittoria di tappa. Il team di Brackley in realtà ha lottato per la position fino all’ultimo tentativo del Q3, ma entrambi i piloti non sono riusciti a completare un time-attack perfetto accusando un gap di tre decimi dalla miglior prestazione assoluta del due volte campione del mondo. “Eravamo alla pari con Max prima della curva 12, quindi quella avrebbe potuto essere laposition ma oggi non è stato abbastanza da parte di tutti noi”, dichiara. F1, ...