Conversano Ludovico De Pandis investito e ucciso da un’auto | camminava a piedi sulla provinciale 101

(Di domenica 30 ottobre 2022) Tragedia della strada nel Barese.Deè morto dopo essere statodamentrestrada101 a. Alla guida del mezzo una ragazza di 29 anni risultata negativa ai test tossicologici. Il giovane di 19 anni era appena uscito dalla sua abitazione e stava raggiungendo i suoi amici, lo aspettavano in uno spiazzo a venti metri. In base ad una prima ricostruzioneDeè stato travolto attorno alle 21 di sabato 29 ottobre. Il giovane era uscito dalla sua abitazione il cui ingresso si trova propriostrada101, in via Putignano, ad un km dal centro abitato. L’incidente pare sia ...

