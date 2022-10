Wta Finals Fort Worth 2022 | programma e orari di lunedì 31 ottobre

(Di sabato 29 ottobre 2022) Il, glie l’ordine di gioco delle Wtadi31. Si parte alle ore 22.00 italiane con un match di doppio, mentre nel primo singolare si affronteranno Pegula e Sakkari. La sessione serale sarà invece riservata allo scontro tra Jabeur e Sabalenka. Di seguito lazione completa.ZIONE WTALUNEDI’ 31dalle ore 22.00 italiane – (1) Krejcikova/Siniakovs vs (8) Krawczyk/Schuurs dalle ore 00.00 italiane – (3) Pegula vs (5) Sakkari non prima delle ore 02.00 italiane – (2) Jabeur vs (7) Sabalenka a seguire – (3) Gauff/Pegula vs (6) Xu/Wang SportFace.

... a questo punto, se l'australiano avrà intenzione di partecipare alle Nitto ATPdi Torino in ... competizione combined tra ATP eche mette in palio soldi e punti per le due classifiche : 'È ...GRUPPO RICHEY Ons Jabeur (TUN) [2] Jessica Pegula (USA) [3] Maria Sakkari (GRE) [5] Aryna Sabalenka [7]Demi Schuurs e Desirae Krawczyk hanno formato quest'anno una coppia di doppio superiore alla somma delle parti. I risultati le hanno premiate.Subito chance di rivincita per Gauff contro la n.1 Swiatek. Esordio anche per Jabeur, Pegula e Kasatkina. In palio 5 milioni di dollari e 1.500 punti per la vincitrice ...