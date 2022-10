Uomini e Donne Vip | la scelta di Maria De Filippi | ecco perchè non andrà più in onda

Leggi su anticipazionitv

(Di sabato 29 ottobre 2022) Per tutta l’estate non si è fatto altro che parlare della nuova versione didedicata ai personaggi dello spettacolo. Con l’annuncio del palinsesto della nuova stagione di Mediaset erano sorti i primi dubbi sulla realizzazione, in quanto non si specificava l’aggiunta della variante. A distanza di tempo da quelle voci sempre più fitte pare essere arrivata la conferma che il trono vip nonpiù in, almeno per quest’anno. Lasarebbe stata presa daDeper motivi ben precisi.Vip: salta il trono dei famosi Quella che doveva essere un’incredibile novità aè finita per rivelarsi una chiacchierata da bar in quanto non se ne farà nulla ...