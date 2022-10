The Witcher 4 | Henry Cavill dice addio alla serie | Liam Hemsworth eredita il ruolo di Geralt di Rivia

Con il rinsaldarsi dei legami fra Henry Cavill , Superman e il DC Comics Universe sono venuti improvvisamente a mancare quelli con, la popolare serie prodotta da Netflix. LEGGI - Henry Cavill non vede l'ora di interpretare un Superman "estremamente gioioso" Con un post affidato a Instagram, Henry Cavill ha rivelato ...Henry Cavill ha annunciato il suo addio ae a sostituirlo sarà Liam Hemsworth che erediterà il ruolo di Geralt di Rivia nella stagione 4 . Netflix ha confermato la notizia e i due attori hanno condiviso un post in cui commentano ...Netflix ha annunciato che Henry Cavill non tornerà sul set di The Witcher 4 e sarà Liam Hemsworth a interpretare Geralt, ecco le dichiarazioni dei due attori.Getta una moneta al tuo Stregone! O' Valle dell'Abbondanza, perché arriverà la quarta stagione di The Witcher, su Netflix. Ma non è tutto, Geralt of Rivia cambia identità: è stato da poco confermato ...