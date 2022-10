Terrifier 2 | il regista si è rifiutato di girare una scena troppo forte anche per lui

Leggi su movieplayer

(Di sabato 29 ottobre 2022) In una recente intervista ildi2 ha confessato che si èdiuna"estrema" dal suo punto di vista. I questi giorni si sta parlando moltissimo di2, film horror diretto da Damien Leone in cui vediamo il ritorno di Art the Clown (interpretato da David Howard Thornton) impegnato in una serie di massacri, che sta letteralmente scuotendo il pubblico americano (con scene di vomito e svenimenti durante la visione). Nel corso di una recente intervista con Variety, Leone ha parlato di unache dal suo punto di vista superava ogni limite. La violenza è sicuramente centrale nella narrazione di2, in questo caso però mi sono frenato: "Art the Clown ama giocare con le viscere …