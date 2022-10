Star Wars | una love story per Palpatine L’idea di George Lucas

(Di sabato 29 ottobre 2022). Sheevè mai stato innamorato? Ha mai provato amore verso qualcuno? Una storia d’amore potrebbe aver influenzato la sua caduta nel Lato Oscuro? Tutte domande a cui il nuovo canone ha dato una risposta negativa. Invece,, per un momento, la vedeva diversamente… Il Signore dei Sith Darth Sidious non è

Damon Lindelof sembra sia al lavoro sullo sviluppo di un film die, secondo alcune indiscrezioni online, l'uscita del progetto nelle sale sarebbe stata fissata. Lucasfilm, tuttavia, non ha ancora annunciato il via libera alla produzione o rivelato ...Il tour proporrà canzoni tratte da film come La bella e la bestia , Mary Poppins ed Encanto , oltre a brani tratti dai mondi Pixar,e Marvel. L'esperienza multimediale dal vivo includerà la ...