Napoli-Sassuolo 4-0 | Serie A | tripletta di Osimhen | Kvaratskhelia scatenato

(Di sabato 29 ottobre 2022) Dominio per ildavanti ai propri tifosi contro il. La squadra campana si è imposta in scioltezza con un netto 4-0, una sfida a senso unico che ha visto gli ospiti arrancare sin dai minuti inziali di un match valido per la dodicesima giornata diA. Dopo una prima rete da parte di Victornel corso del quarto minuto, tutto è stato facile per i padroni di casa. Il nigeriano ha infatti saputo ripetersi al 19° ed al 77° minuto. Da rimarcare anche l’acuto di Khvicha, abile al trentaseiesimo minuto ad abbattere i rivali che fino al fischio finale hanno tentato di realizzare almeno un sigillo. La missione non è riuscita per l’équipe di Alessio Dionisi che dopo ottanta minuti ha dovuto pagare anche l’espulsione di Armand Laurienté. VIDEO ...