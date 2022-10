LIVE Dinamo Sassari-Virtus Bologna 69-74 | Serie A basket in DIRETTA | i bolognesi espugnano il PalaSerradimigni | Cordinier e Belinelli decisivi

(Di sabato 29 ottobre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA20:10 Termina qui la nostraper questa sera. Grazie a tutti voi, amici ed amiche di OA Sport, per averci seguito. Buon proseguimento di serata ed un saluto sportivo! Latrova il break decisivo nel terzo quarto grazie ad uno scatenato Isaiah(15 punti) e a Marcoche si accende nell’ultima frazione chiudendo con 12 punti segnati. Il Banco di Sardegna ha provato a mettere in difficoltà i bianconeri mantenendo il vantaggio nel primo tempo e sfiorando il pareggio nei secondi conclusivi, ma non sono bastati i 16 punti di un mai domo Ousmane Diop. Finisce qui: dopo 40? laespugnabattendo la ...

I rossoneri, che in settimana hanno battuto 4 - 0 laZagabria in Champions League riaprendo la possibilità di qualificarsi al turno successivo, sono reduci dal s uccesso agile per 4 - 1 contro ...Il Banco di Sardegna proverà sicuramente a mettere in difficoltà i vice - campioni d'Italia, cercando di sfruttare l'apporto di tutto il pubblico di casa. I sardi hanno un bilancio di due vittorie e ... LIVE Dinamo Sassari-Virtus Bologna 58-65, Serie A basket in DIRETTA: break dei bianconeri a +7, i padroni di casa provano a contenere gli ospiti Al PalaSerradimigni, il Banco di Sardegna Sassari ospita la Virtus Segafredo Bologna per l'anticipo della quinta giornata di Serie A. La Dinamo ha iniziato la stagione con ...Diretta Sassari Virtus Bologna streaming video tv: orario e risultato live della partita che si gioca per la 5^ giornata nel campionato di basket Serie A1.