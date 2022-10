Finanza e circolazione monetaria | per alcuni sostegno | per altri limitazione del processo di ripresa

Leggi su ildenaro

(Di sabato 29 ottobre 2022) Giovedì è stata una di quelle giornate che si vorrebbe non venissero mai. Non solo per gli sviluppi che ha preso la vicenda ucraina, quanto anche per episodi violenti di cronaca che oramai sono diventati pressoché quotidiani. Il fenomeno non interessa solo l’Italia e la tendenza è all’ aumento. Ciò che preoccupa non poco chiunque esca di casa anche solo una volta al giorno è che potrebbe ritornarvi non sulle proprie gambe, anche senza aver fatto niente di male. Le motivazioni di tali comportamenti possono essere concentrate in una sola espressione: il grave disagio di ogni genere che ormai da un triennio si è insediato con forza in buona parte del genere umano. Ciò che fa riflettere ancor più è che, con frequenza sempre crescente, in questi episodi è usata un’ arma bianca. Una regressione ai primordi, non c’è da aggiungere altro se non che quel disagio appena accennato è stato ...