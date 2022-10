F1 | Max Verstappen | “Buona qualifica | ma la strada verso curva 1 è molto lunga Servirà una bella partenza”

(Di sabato 29 ottobre 2022) Maxdetta la legge del più forte anche a Mexico City e conquista la 19ma pole position della carriera in Formula Uno, firmando il miglior tempo assoluto nelle qualifiche per il Gran Premio di Città del Messico 2022, terzultimo round della stagione. Il due volte campione iridato si è imposto nel Q3 con il crono di 1’17?775, rifilando ben tre decimi ai primi inseguitori e guadagnando laal palo per la gara di domani davanti alle Mercedes di George Russell e Lewis Hamilton e alla Red Bull del compagno di squadra Sergio Perez. “È stata una. Credo sia statacombattuta, ma dopo le FP3 ho fatto qualche aggiustamento alla macchina e ho trovato un ritmo migliore. Essere qui in pole position è davvero fantastico, so che lafino a ...

