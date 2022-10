ATP Parigi-Bercy 2022 | il tabellone di Lorenzo Musetti | possibile sfida con Casper Ruud al terzo turno

Leggi su oasport

(Di sabato 29 ottobre 2022) Dopo il trionfo a Napoli in finale su Matteo Berrettini, perc’è stata un’amara eliminazione al primoa Basilea: l’azzurro rifinirà la preparazione verso le Next Gen ATP Finals partecipando, dal 31 ottobre al 6 novembre, all’ultimo torneo deldi categoria ATP Masters 1000, quello di. L’azzurro è chiamato immediatamente ad un esordio ostico contro il croato Marin Cilic, testa di serie numero 15, quindial secondocontro il georgiano Nikoloz Basilashvili, a fare da preludio all’incrocio agli ottavi contro il norvegese, numero 3 del seeding. In caso di successo, potrebbe esserci addirittura il derby italiano ai quarti di finale ...