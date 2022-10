A Pescara Un sogno nel cuore | partita di beneficenza a favore del progetto We Aut

(Di sabato 29 ottobre 2022) Allo scopo di raccogliere fondi per la realizzazione di un centro dedicato ai ragazzi autistici, scendono in campo ala Nazionale Azzurri e la New Dreams

PESCARA Sport 24

Valentina D'Agostino , procuratore aggiunto di Ancona ed ex pm a: "Mi sono laureata nel 1993 dopo le stragi, da quel momento il mioera diventare magistrato". L'Inno di Mameli intonato ...... non lasceremo che i pescaresi continuino ad aspettare, aspettare, aspettare, perchémerita di vedere finalmente realizzato ildi un grande parco centrale, da poter vivere in piena ... Oddo e Leo Gassman a Pescara per la partita “Un Sogno nel Cuore” Per atleti, dirigenti, tifosi era “Il professore”, il saggio e competente preparatore atletico negli sport della pallanuoto, basket, atletica o il bravo insegnante di scienze motorie ...Pescara, nuova nota pubblicata sul portale ufficiale del Comune: La Nazionale Azzurri di scena domani 29 ottobre 2022 allo stadio Adriatico Cornacchia nell’evento a scopo benefico “Un Sogno nel Cuore” ...