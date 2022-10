Tragedia a Cosenza | l' imprenditore Roberto Docimo muore giocando a calcetto

(Di venerdì 28 ottobre 2022) L’, 54 anni, è morto a causa di un arresto cardiocircolatorio in un centro sportivo dell’area urbana nei giorni scorsi. Vani i soccorsi che gli sono stati prestati dai compagni...

Cosenza Channel

Nel luogo dellapare non fosse disponibile un defibrillatore. Sarà adesso la procura della Repubblica, diretta da Mario Spagnuolo, a compiere le necessarie verifiche e gli accertamenti di ...CATANZARO - Migliaia di euro in banconote - alcune bruciate - sono state trovate all'interno dell'appartamento della famiglia Corasoniti, distrutto a Catanzaro da un incendio che ha provocato la morte ... Tragedia a Cosenza, imprenditore muore dopo una partita di calcetto: aperta un’inchiesta Si tratta di un imprenditore 54enne, Roberto Docimo, morto lunedì sera, colto da infarto in un noto centro sportivo di Cosenza ...Il presidente della Terza Sezione della Corte d'Appello, composta dal dott. Fabrizio Cosentino e dai consiglieri Carlo Fontanazza e Abigail Mellace, ha ...