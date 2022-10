Serie A | Inter-Samp 29 ottobre | prepartita | diretta e streaming

(Di venerdì 28 ottobre 2022) Al Giuseppe Meazza di Milano arriva ladoria del grande ex Dejan Stankovic. Calcio d’inizio alle ore 20:45 di sabato 29. La direzione tecnica dei blucerchiati è stata affidata al serbo e proprio nell’ultima partita di campionato contro la Cremonese ha ottenuto la prima vittoria in campionato. I liguri lasciano l’ultima posizione in classifica e si mettono in scia di Lecce e Spezia (rispettivamente a 8 e 9 punti). L’, dall’altro lato, arriva all’incontro tra le mura amiche sulle ali dell’entusiasmo: il perentorio 4-0 contro il Viktoria Plzen in Champions League ha permesso agli uomini di Inzaghi di staccare il pass per la fase finale con un turno d’anticipo e condannare il Barcellona al terzo posto nel girone. Ora, la formazione meneghina prova a risalire la china anche in campionato. La “falsa partenza” delle ...

