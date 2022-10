Nba | l' ex presidente Obama in una cordata che vuole i Phoenix Suns?

(Di venerdì 28 ottobre 2022) Come si dice in questi casi; è una suggestione. Ma che suggestione. Baracksarebbe coinvolto in unaper rilevare i. Durante il podcast che conduce, l'ex giornalista sportivo ...

...e fondatore del sito 'The Ringer' Bill Simmons stava parlando di proprietà delle franchigiecon ... L'amore per il basket Quel ragazzo ha 61 anni, è stato elettodegli Stati Uniti a ...... l'exdegli Stati Uniti, tra i possibili acquirenti dei Phoenix Suns . La squadra dell'Arizona, sconfitta dai Milwaukee Bucks nella finaledel 2021, è infatti in vendita assieme alla ...NBA, ultim'ora scioccante: l'ex presidente degli Stati Uniti d'America Barack Obama sarebbe interessato ad una franchigia: ecco quale.L’ex presidente diventerebbe il traino per l’immagine, con evidenti vantaggi sul piano del marketing. All’investimento economico provvederebbero altri ...