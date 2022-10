Milano | Carrefour | ' oggi Assago chiuso per lutto e due momenti di silenzio in tutta Italia'

Leggi su liberoquotidiano

(Di venerdì 28 ottobre 2022), 28 ott. (Adnkronos) - "A seguito di quanto accaduto nell'Ipermercatodi, la direzione aziendale ha deciso cheil punto vendita resteràal pubblico, in segno di rispetto per il dipendente Luis Fernando Ruggieri, deceduto a seguito dell'aggressione, per i suoi familiari e per tutti gli altri feriti coinvolti nell'accaduto". L'azienda ha inoltre indetto "duedinella giornata di, alle 12 e alle 17, che verranno rispettati in tutti i punti vendita sul territorio nazionale, per ricordare la vittima di questo episodio drammatico. Il giorno del funerale, l'Ipermercato dirimarràper le ore del servizio funebre". Lo si legge in una nota diffusa da ...