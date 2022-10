Lazio | 43 anni fa la morte di Paparelli | il commovente post del figlio

(Di venerdì 28 ottobre 2022) ROMA - Quarantatré lunghida quel 28 ottobre 1979. Vincenzo, tifoso laziale in Curva Nord in attesa di assistere al derby con la Roma, viene colpito da un razzo sparato dalla Curva Sud. ...

...lunghisono passati tra mille difficoltà, con dolori immensi per chi come me ti amava. Ma con tanto amore da parte di un popolo intero che ha la tua stessa passione, quella di amare la". ...I laziali, allenati dall'ex giocatore dell'Udinese e della Roma Francesco Statuto e con in rosa l'exDiakité, difensore francese di 35, sono ultimi in classifica con 5 punti ma non vanno ...Il 28 ottobre del 1979 scritta una delle pagine più buie della storia del calcio. Vincenzo è sempre ricordato con tanto affetto da tutti i tifosi ...Lazio, Gabriele Paparelli ricorda il papà Vincenzo: "43 anni con dolori immensi, ma con tanto amore di u popolo intero" - Noi Biancocelesti ...