Follia ad Assago | operazione per Pablo Marì | quanto tempo dovrà restare senza giocare

Leggi su spazionapoli

(Di venerdì 28 ottobre 2022) Come raccontato ieri in serata, tra i feriti del tragico incidente al supermercato dic’era anche, che si sta sottoponendo a un intervento chirurgico. Mentre stava facendo tranquillamente la spesa con la propria famiglia, il difensore del Monza è stato infatti accoltellato alla schiena, ma fortunatamente le ferite da lui riportate non sono preoccupanti. I coinvolti totali della terribile vicenda sarebbero 6, tra le quali, purtroppo, vi è anche una vittima, ovvero un dipendente di soli 30 anni, ucciso sul posto di lavoro. Massimo Tarantino, ex calciatore del Napoli, ha poi fermato coraggiosamente il carnefice di questa, bloccandolo fisicamente e consegnandolo ai militari presenti sul luogo, i quali lo hanno prontamente identificato. FOTO: Getty –...