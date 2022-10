Clima | l’anticiclone africano di Halloween porta con sé sole e caldo anomalo fino a Ognissanti Temperature record in montagna

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 28 ottobre 2022) Un Ponte disotto il. A confermarlo sono le previsioni meteo rite per i prossimi giorni sulla Penisola da ilmeteo.it. Lesaranno gradevoli al mare, mentre ilsarà persino eccessivo in: a Cervinia, dove si toccano i 2050 metri di quota, sono attesi 15°C. Saranno addirittura 20 i gradi a Cortina d’Ampezzo. Per trovare lo zero termico bisognerà salirea 3700 metri. Sulle imaggiori sono attesesuperiori anche ai 30 gradi, con una leggera flessione nel weekend. Faràanche nei fondivalle alpini. Pure in città ilsarà mite. Nienteafoso e niente gelo invernale, tra i 25 e i 26 gradi, con bassa umidità: le ...