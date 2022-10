Antonella Fiordelisi | furia contro George Ciupilan | “Sei una biscia”

Leggi su 361magazine

(Di venerdì 28 ottobre 2022) La showgirl protagonista di una brusca litigata al GF Vip con: la rabbia diè un fiume in piena al GF Vip. La modella originaria di Salerno si è scatenata come unail malcapitatonel giardino del loft di Cinecittà. Laha dato conferma di essere particolarmente furente in queste ore, in particolar modo dopo la puntata del GF Vip di ieri sera. La schermitrice è tornata sulla nomination ricevuta dall’ex concorrente de Il Collegio: “Lui è un ignavo, non lo tocca neanche quello che dico, è forte caratterialmente” – ha spiegato parlando con Attilio Romita – . Poi la nuova sta...