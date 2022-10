Uomo insulta la sua ragazza | lui arriva al bar | gli spara e lo uccide

(Di giovedì 27 ottobre 2022) Dalle 22.45 alle 23.28. Tutto in 43 minuti, in poco più di 2.500 secondi. Tanto dura il "film" dell'omicidio di Abderrahim El Kharmoudi, il 45enne di origini marocchine ucciso con due colpi di pistola domenica sera fuori da un bar di Cornaredo...

