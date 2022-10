Stefano De Martino a ruota libera | “Parlare di Luna Marì ci mette ansia da prestazione”

(Di giovedì 27 ottobre 2022)Desta vivendo un periodo magico e si gode i frutti del suo impegno: la sua carriera gli sta regalando tantissime soddisfazioni, con il successo di Stasera tutto è possibile e il ritorno di Bar Stella, ma non solo. Anche la vita privata infatti non potrebbe procedere meglio: con Belen Rodriguez sta vivendo una secondadi miele, e i due non vogliono più nascondersi, godendo ogni momento di questo sentimento ritrovato. Dene ha parlato in una lunga intervista a Fanpage, dove si è raccontato a 360 gradi.De, il rapporto con il gossip La loro vita sentimentale è stata fin dall’inizio sotto gli occhi di tutti, e le loro vicende amorose, gli alti e i bassi, le separazioni e i ritorni di fiamma hanno riempito le pagine di cronaca rosa. ...

La showgirl è stata poi protagonista di alcuni rumors relativi a presunti flirt, tra cui quello con il ballerinoDe, che lei stessa ha smentito. In estate ha reso ufficiale la sua ...Non c'è niente di meglio che un viaggio per rinforzare i legami di coppia: e questo è sicuramente valido per Belén Rodriguez eDe. La showgirl e il conduttore si sono concessi qualche giorno di relax londinese e sono stati paparazzati da Chi , il settimanale di Alfonso Signorini. Belén Rodriguez eDe ...Stefano De Martino non rilascia molte interviste ma questa volta si è lasciato andare e a Fanpage ha parlato della sua famiglia allargata, di Luna Marì, della villa a Marechiaro. Inevitabile che rispo ...Belén Rodriguez e Stefano De Martino si sono concessi una breve fuga a Londra e sono stati paparazzati in atteggiamenti che non lasciano alcun dubbio: l'amore tra loro è più forte che mai.