LIVE HJK Helsinki-Roma 1-2 | il VAR anulla il supergol di Browne

Alla Bolt Arena, il match valido per la 5ª giornata di Europa League 2022/2023 trae Roma: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronacaAlla Bolt Arena,e Roma si affrontano nel match valido per la 5ª giornata della Europa League 2022/23. SintesiRoma 1 - 2 MOVIOLA 1 Calcio d'inizio 4 Pericolosi i ...Nessuna squadra di questa Europa League ha subito più tiri dell'Helsinki (86). La Roma è invece la terza per conclusioni tentate (65), dietro a Manchester United (85) e Arsenal (68). Le probabili ...La Roma trova il nuovo vantaggio contro lo HJK Helsinki alla Bolt Arena. Al 62' El Shaarawy va al cross dalla sinistra, Hoskonen prova ad anticipare Abraham ma devia il pallone nella sua porta. Sono u ...La Roma subisce il pareggio del HJK Helsinki alla Bolt Arena ad inizio ripresa. Al 54' azione dei finlandesi, Lingman da al limite per Abubakari che fa scorrere il pallone alle spalle. Arriva Hetemaj ...